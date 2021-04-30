Челябинца обвиняют в попытке обновить набережную Тобола за взятку

Руководителя компании из Челябинской области обвиняют в том, что он предлагал взятку за право быть подрядчиком участка набережной в Кургане. Об этом 30 апреля URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«Прокуратура г. Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации из Челябинской области», — рассказали в пресс-службе. Мужчину обвиняют в даче взятки в крупном размере.
В феврале, по версии следствия, мужчина предложил 800 тыс. рублей должностному лицу за обеспечение победы своей организации на аукционе за право стать подрядчиком ремонта участка набережной реки Тобол в микрорайоне Западный. По данным следствия, руководитель фирмы рассчитывал на покровительство при проверке выполненных работ и своевременность их оплаты.
Представители прокуратуры отметили, что должностное лицо сообщило в правоохранительные органы о попытке дачи взятки. Уголовное дело рассмотрят в Курганском городском суде.
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