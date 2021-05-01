Звезда «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

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Ранее Мэрилина Мэнсона обвинила в насилии актриса Эван Рейчел Вуд

Британская актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос из сериала «Игра престолов», подала в суд на рокера Мэрилина Мэнсона. Она обвинила музыканта в изнасиловании и побоях.

«В иске утверждается, что г-н Мэнсон принуждал британскую актрису „наркотиками, силой и угрозами применения силы“», — сообщает BBC. Кроме того, по словам актрисы, музыкант неоднократно насиловал ее.

Британское агентство приводит выдержки из иска Бьянко. Актриса утверждает, что в 2009 году Мэнсон пригласил ее в Лос-Анжелес, якобы, для съемок в своем музыкальном клипе. По приезду Бьянко пришлось остаться в доме музыканта на несколько дней, в течение которых тот систематически избивал ее, лишал еды и принуждал употреблять алкоголь и наркотики.

Ранее Мэрилина Мэнсонса уже обвиняли в сексуальном насилии. По словам актрисы Эван Рейчел Вуд, снимавшейся в сериале «Мир Дикого Запада», музыкант ухаживал за ней и манипулировал, принуждая к подчинению.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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