Звезда «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

Ранее Мэрилина Мэнсона обвинила в насилии актриса Эван Рейчел Вуд страница Мэрлина Мэнсона в Instagram

Британская актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос из сериала «Игра престолов», подала в суд на рокера Мэрилина Мэнсона. Она обвинила музыканта в изнасиловании и побоях.

«В иске утверждается, что г-н Мэнсон принуждал британскую актрису „наркотиками, силой и угрозами применения силы“», — сообщает BBC. Кроме того, по словам актрисы, музыкант неоднократно насиловал ее.

Британское агентство приводит выдержки из иска Бьянко. Актриса утверждает, что в 2009 году Мэнсон пригласил ее в Лос-Анжелес, якобы, для съемок в своем музыкальном клипе. По приезду Бьянко пришлось остаться в доме музыканта на несколько дней, в течение которых тот систематически избивал ее, лишал еды и принуждал употреблять алкоголь и наркотики.

Ранее Мэрилина Мэнсонса уже обвиняли в сексуальном насилии. По словам актрисы Эван Рейчел Вуд, снимавшейся в сериале «Мир Дикого Запада», музыкант ухаживал за ней и манипулировал, принуждая к подчинению.