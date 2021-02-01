Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии

Женщины назвали Мэрлина Мэнсона причиной своих психологических проблем Фото: страница Мэрлина Мэнсона в Instagram

Актриса Эван Рейчел Вуд, снимавшаяся в сериале «Мир Дикого Запада», обвинила певца Мэрлина Мэнсона в насилии. Об этом девушка заявила на своей странице в Instagram.

«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной годами. Мне промывали мозг, мной манипулировали, принуждая к подчинению», — сообщила Вуд. Она отметила, что ей надоело жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа.

В обвинениях актрису поддержали еще несколько женщин. Одной из них стала модель Сара Макнили. «Из-за того, как он относился ко мне, у меня появились проблемы с психическим здоровьем. <…> Я считаю, что он получает удовольствие, разрушая жизни людей», — поделилась модель. Она выразила мнение, что Мэнсон должен понести наказание. Другие девушки также жаловались на проблемы с психикой и решили открыться, чтобы предупредить других возможных пострадавших.

Вуд и Мэнсон познакомились в 2007 году и через несколько лет обручились. Вскоре после этого события пара рассталась, пишет Vanity fair. Актриса позднее заявляла, что пережила изнасилование и домашнее насилие, но имя того, кто это сделал она не называла.

Подобная ситуация произошла с продюсером Харви Вайнштейном. Издание The New York Times опубликовало ряд материалов, основанных на заявлениях актрис и подчиненных Вайнштейна, которые пострадали от него за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с бывшим продюсером рассказали еще 80 женщин. Его приговорили к 23 годам тюрьмы.