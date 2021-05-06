Метеоролог Тишковец предупредил о мощном шторме

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Ветер-вандал Курган, ветер
6 мая в центральной части России ожидается ветер, который ломает ветки деревьев Фото:

Сильный холодный ветер ожидается в центральной части России днем и вечером 6 мая. Об этом предупредил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие часы на западе Европейской России порывы ветра будут достигать штормовых показателей. <…> Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а в отдельных районах — до 23 м/с. При таком ветре ломаются ветки и сучья деревьев, возможно падение слабозакрепленных рекламных и других конструкций», — написал метеоролог на своей странице в Instagram.

Шторм 6 мая ожидается в Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Ярославской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Вологодской и Московской областях. Наиболее сильный ветер Тишковец обещает в период с 12:00 до 18:00, после чего воздушный поток ослабеет.

Ранее представитель «Фобоса» сообщил, что климатическое лето начнется в России в конце мая. При этом последний месяц весны также будет теплее, чем обычно, уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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