06 мая 2021
05 мая 2021

Центр Екатеринбурга перекрыли для генеральной репетиции парада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция Парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург
Генеральная репетиция максимально приближена к настоящему параду Фото:

В Екатеринбурге перекрыли центральные улицы для репетиции парада. Автомобили и общественный транспорт двигаются в объезд.

В Екатеринбурге началась генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент URA.RU. В мероприятии участвуют военнослужащие и военная техника.

Для проведения репетиции парада перекрыты пр. Ленина от пересечения с ул. Луначарского и ул. Татищева до пересечения с ул. Токарей. Также частично перекрыты ул. Репина, 8 Марта, К. Либкнехта.

В связи с необходимостью искать пути объезда затруднено движение по улицам Куйбышева и Челюскинцев. Также есть трудности на пересечении ул. Готавльда и Халтурина.

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К параду Победы 9 Мая в Екатеринбурге привлечено 2,5 тысячи человек. Также принимает участие 100 единиц военной техники и 14 летательных аппаратов, передает корреспондент URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Генеральная репетиция Парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург
В параде участвуют 2,5 тысячи человек
Фото:
Генеральная репетиция Парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург
Это последняя репетиция перед 9 Мая
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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