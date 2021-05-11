Челябинские туристы, застрявшие в Гималаях, остаются без денег

Туристы не исключают, что через пару лет повторят попытку покорить Гималайские горы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У группы челябинских туристов, которые застряли в Гималаях из-за отмены авиаперелетов между Россией и Непалом, заканчиваются деньги. Как заявил URA.RU один из путешественников, продюсер Алексей Левин, всех привлеченных ресурсов хватит максимум на месяц.

«Сроков вылета пока никаких нет, каждый день мы находимся на связи с консулом в специальном чате. Пока остаётся только верить и ждать. Группа вернулась в гостиницу и ждет решения властей. Все ресурсы закончатся через месяц», — заявил URA.RU Левин.

Одна из вершин Гималаев, Айленд-пик высотой 6 200 метров, покорился всего трем участникам группы, добавил собеседник.«Моё восхождение закончилось на 5 200 метров, когда кислород упал до 35%. Остальная группа дошла до базового лагеря Эвереста, взошла на Калапатар, и трое человек поднялись на Айленд-пик», — уточнил URA.RU Левин. Ему самому пришлось сойти с трека, сейчас он чувствует себя намного лучше.

Несмотря на сложности, турист не исключил, что вернется. «Возможно, через пару лет я повторю попытку. Эверест для многих мечта. Стоимость восхождения 3,5 млн, плюс 1-2 года подготовки. И никаких гарантий», — подчеркнул Левин. Он добавил, что ранее покорил Эльбрус только со второй попытки. «Не очень меня любят высокие горы. Видимо, ревнуют к Уральским», — подытожил он.

Международное авиасообщение между Россией и Непалом временно прекращено с 6 мая. Причиной этого в российском посольстве называют резкое ухудшение эпидемиологической обстановки с COVID и отсутствие свободных мест в непальских больницах. Порядка 350 туристов из РФ в данный момент ожидают вылета на родину.