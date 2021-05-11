Пермские министры получили указания после стрельбы в Казани

После стрельбы в Казани проверят безопасность пермских школ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Пермские министерство территориальной безопасности и министерство образования должны проверить безопасность школ региона, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Махонин после массового убийства в школе Казани.

«Поручаю министерству территориальной безопасности и министерству образования и науки Пермского края еще раз внимательно проверить, все ли возможные меры нами приняты. При необходимости следует обратиться за помощью к правоохранительным органам», — сказал Махонин на заседании регионального правительства.

Махонин также напомнил, что в регионе после января 2018 года уже были усилены меры безопасности. Тогда произошло после нападения на учеников пермской школы № 127, когда благодаря отважным действиям учителя удалось избежать жертв. В крае с тех пор стали оборудовать школы металлорамками и системами видеонаблюдения, а также наладили пропускную систему.

URA.RU рассказывало, что 11 мая в школе Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. После этого президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия.