11 мая 2021
10 мая 2021
09 мая 2021
07 мая 2021

Пермские министры получили указания после стрельбы в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школы. Пермь
После стрельбы в Казани проверят безопасность пермских школ Фото:
новость из сюжета
Массовое убийство в казанской школе

Пермские министерство территориальной безопасности и министерство образования должны проверить безопасность школ региона, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Махонин после массового убийства в школе Казани.

«Поручаю министерству территориальной безопасности и министерству образования и науки Пермского края еще раз внимательно проверить, все ли возможные меры нами приняты. При необходимости следует обратиться за помощью к правоохранительным органам», — сказал Махонин на заседании регионального правительства.

Махонин также напомнил, что в регионе после января 2018 года уже были усилены меры безопасности. Тогда произошло после нападения на учеников пермской школы № 127, когда благодаря отважным действиям учителя удалось избежать жертв. В крае с тех пор стали оборудовать школы металлорамками и системами видеонаблюдения, а также наладили пропускную систему.

URA.RU рассказывало, что 11 мая в школе Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек, многие, в основном дети, погибли. После этого президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...