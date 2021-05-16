Информационный шум вокруг речи губернатора ХМАО Натальи Комаровой не стихает Фото: Анна Майорова © URA.RU

Telegram-канал «Незыгарь» поставил губернатора ХМАО Наталью Комарову в ряд глав регионов, чьи позиции оказались под ударом из-за событий минувшей недели. Комарова была включена в этот список из-за речи о Дне Победы, смысл которой был искажен в социальных сетях. Впрочем, опрошенные URA.RU политологи не согласились c подобной трактовкой авторов telegram-канала.

«[Губернатор ХМАО Наталья Комарова] Попала под удар общественной критики из-за своих неадекватно-оруэлловских реплик 9 мая. Фразы „Война — это любовь“ или „Война — это будущее, заложенное в мире“ настолько афористичны, что им мог бы позавидовать не только автор „1984“, но и древнегреческий философ Гераклит. В окружении Комаровой, впрочем, не до философской рефлексии и чтения классиков: разборки спичрайтеров и политконсультантов, подставивших губернатора продолжаются», — написано в посте «Незыгаря».

Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова заявила URA.RU, что не комментирует вбросы telegram-каналов. Политолог Илья Гращенков в разговоре с журналистом агентства заявил, что не стоит ориентироваться на какие-то рейтинги. «Сам по себе „Незыгарь“ отражает то, что находит отклик в повестке. Но сегодня губернатор находится под ударом, завтра уже не находится под ударом. Сейчас не один рейтинг не отражает реального положения вещей», — считает он.

Другой политолог Михаил Карягин назвал пост «Незыгаря» частью некоей информационной кампании. «Подобные вбросы мало отражают реальную картину происходящего. Надо же понимать, что telegram-каналы — это в принципе инструмент для информационных атак и медийных войн. А через „Незыгаря“ проходит атаки разных групп интересантов. Надо смотреть, кто подхватит этот месседж, в том числе и на региональном уровне», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что речь губернатора ХМАО, посвященная Дню Победы, вызвала резонанс в социальных сетях. Поводом для этого оказался фрагмент речи Комаровой, который интернет-пользователи вырвали из контекста и начали обсуждать.