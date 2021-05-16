Будущие подчиненные опасаются Бориса Крылова Фото: прокуратура Новосибирской области

Работники прокуратуры Свердловской области с опасением ждут нового руководителя Бориса Крылова. По словам инсайдера, близкого к силовикам, будущие подчиненные прокурора навели справки в Новосибирске. Полученная у коллег информация их расстроила.

«Накануне своего назначения в Свердловскую область Борис Крылов развил бурную деятельность. Он жесткий, строго требует с подчиненных и особое внимание уделяет общему надзору. Ждут, что процентов на 30 работы в этом направлении прибавится», — сообщил инсайдер.

По словам другого собеседника, назначение Крылова не лоббировал никто из свердловских олигархов. «Сейчас им заново придется искать контакты в случае каких-либо претензий со стороны прокуратуры», — предположил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Крылов будет утвержден в должности 19 мая. Сейчас он занимает пост первого зампрокурора Новосибирской области. До 2019 года Крылов работал в прокуратуре Республики Хакасия.