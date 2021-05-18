Путин наградил Пумпянского и свердловских чиновниц

Заслуги Дмитрия Пумпянского отметил президент РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил президента АО «Группа Синара» Дмитрия Пумпянского за активное участие в реализации социально-экономических проектов. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

«За участие в реализации социально-экономических проектов наградить почетной грамотой президента РФ: <…> Пумпянского Дмитрия Александровича — председателя совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания», — говорится в указе.

Кроме того, Путин выразил благодарность трем свердловским чиновницам. За вклад «в подготовку общественно значимых мероприятий» отмечены глава комитета соцполитики администрации Екатеринбурга Елена Левина, главный специалист управления соцпрограмм и семейной политики мэрии Нижнего Тагила Ольга Ефанова и заведующая отделом культуры мэрии Новоуральска Ирина Шаповалова.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил гендиректора УГМК Андрея Козицына и владельца РМК Игоря Алтушкина. Их поблагодарили поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

Дмитрий Пумпянский является президентом АО «Группа Синара», председателем совета директоров ТМК, членом совета директоров ПАО «СКБ-банк», президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и председателем совета директоров футбольного клуба «Урал». В рейтинге журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020 года» он занимает 54 место.