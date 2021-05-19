Мэр челябинского города со скандалом уволил главу водоканала

Андрей Фалейчик уволил главы водоканала Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр города Копейска Челябинской области Андрей Фалейчик со скандалом уволил гендиректора местного водоканала Дмитрия Панова. Об увольнении URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее Фалейчик дал два дня на решение проблем с водоснабжением после массовых жалоб жителей.

«Глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик освободил от занимаемой должности генерального директора МУП „КСВВ“ Д. В.Панова», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Два дня назад Фалейчик пригрозил увольнением руководству водоканала, если проблемы с водоснабжением города не будут решены.

В копейском водоканале сотрудники шокированы подобным известием. «На решение проблем с водоснабжением Копейского городского округа необходимы миллиардные вложения. Эта проблема не решалась более тридцати лет, сети изношены, появились микрорайоны новостроек, присоединили несколько поселков, а других источников воды, кроме челябинских Шершней, не появилось. Проблему за два дня решить в принципе невозможно», — уточнил источник в водоканале. В пресс-службе МУП «КСВВ» ситуацию не комментируют.

«Панов был уволен за невозможность нормально выстроить работу, — сообщил URA.RU источник в мэрии Копейска. — Да, проблемы с водоснабжением существуют, но в январе 2021 года муниципалитет наконец получил все сети в собственность, и проблему начали решать. А Панов не смог сработать в экстренной ситуации».