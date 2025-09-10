10 сентября 2025

Цены на стройматериалы в октябре вырастут на 15% в Челябинске

В Челябинске из-за девальвации рубля осенью вырастут цены на стройматериалы
В октябре в городе цены на импортные стройматериалы вырастут на 15%
В Челябинске в октябре 2025 года из-за девальвации рубля цены на российские стройматериалы вырастут на 5%-10%, а на импортные на 10%-15%. Сейчас же пока магазинам удается сдерживать рост цен, но это ненадолго, сообщил URA.RU директор по маркетингу и развитию сети «Добрострой» Андрей Романков.

«Сейчас в Челябинске цены на стройматериалы не растут. В магазинах старые запасы товаров, что позволяет удерживать низкие цены. Но, учитывая рост курса доллара, стоимость стройматериалов поднимется к октябрю 2025 года, когда начнут приходить следующие партии товаров», — сообщил Романков.

Как отметил Романков, в основном цены повысятся на сантехнику, инструменты, керамическую плитку, керамогранит, сезонные товары. Также частично вырастут цены на обои.

