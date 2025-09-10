В Челябинской области с 2019 года построено более 200 фельдшерских медицинских пунктов. Модернизация медицинских учреждений в регионе в ближайшие годы продолжится, заявил губернатор Алексей Текслер.
«Работа по модернизации медицины системная. Только фельдшерских пунктов с 2019 года построили более 200. И это уже новые условия работы для пациентов и медиков», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
В этом году работы по модернизации ведутся на 98 объектах здравоохранения по всему региону. На 28 из них работы уже завершены. «И, конечно, мы завершим все начатое и продолжим модернизировать наши медицинские учреждения. Когда приезжаю в муниципалитеты, всегда проверяю состояние медицинских объектов», — добавил Текслер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее выделил Челябинской области 452,89 млн рублей на борьбу с онкозаболеваниями. Средства планируется направить на обновление оборудования, говорится в тексте распоряжения.
