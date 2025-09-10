10 сентября 2025

Пилота-любителя наказали за полет над Челябинской областью

Пилот самолета P2002-JF нарушил правила полета
Пилот самолета P2002-JF нарушил правила полета

Пилот-любитель получил штраф за полет над Челябинской областью без разрешения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры региона.

«Прокурором в отношении капитана воздушного судна P2002-JF возбуждено два дела об административных правонарушениях: за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ), а также за управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им (ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ). По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях мужчине назначено наказание в виде штрафов на сумму 32 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Полет совершался в июле по маршруту посадочная площадка Устиново — посадочная площадка Челябинск (Калачево). При этом у пилота не было никаких разрешительных документов. Также при нем не нашли действующего свидетельства специалиста авиационного персонала гражданской авиации и документа, подтверждающего прохождение обязательного медицинского освидетельствования.

