Челябинский губернатор Текслер попрощался с депутатами заксобрания региона

Глава Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил депутатов заксобрания региона уходящего VII созыва. Сегодня в ЗСО проходит последнее заседание перед выборами, передает корреспондент URA.RU.
«Позади пять лет большой, напряженной и успешной работы во благо области и всей страны. Искренне рад, что в этом созыве были представлены все политические силы региона. При этом был консенсус по всем базовым направлениям работы и всегда поддерживался курс президента. В 2020 году мы столкнулись с пандемией, сумели защитить людей и выстоять. Год начала СВО принес новые вызовы и беспроцентные санкции со стороны Запада. Благодарю вас за 55 законов и изменений в действующие, принятые в интересах наших героев и их семей», — обратился к народным избранникам губернатор. Всего на эти цели было направлено 29 млрд рублей из областного бюджета
Он также добавил, что ряд депутатов ЗСО побывали на фронте добровольцами, сопровождали гуманитарные конвои, помогали восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях. Если за всю историю заксобрания было принято более 4300 законодательных актов в интересах региона и его жителей, то депутатами уходящего созыва — 1127.
