Жители Кыштыма потребовали понизить «лежачих полицейских». Фото

В Кыштыме эксперты проверили соответствие «лежачих полицейских» ГОСТу
Жители Кыштыма Челябинской области потребовали понизить высоту новых лежачих полицейских на улице Карла Либкнехта. По их словам, неровности не соответствуют ГОСТу и могут привести к повреждению автомобилей. В администрации Кыштыма URA.RU ответили, что провели проверку обращения.

«У нас по улице Карла Либкнехта недавно установили лежачих полицейских, несоответствующие ГОСТу. Ехать невозможно, заезд чуть ли не под прямым углом», — пишет один из жителей Кыштыма в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Кыштыма оперативно отреагировали на это сообщение и провели выездную проверку соответствия размеров искусственных неровностей на дороге ГОСТу. Инспекцию провели специалисты управления городского хозяйства мэрии совместно с инспектором ОГАИ МВД «Кыштымский». Проверка показала, что «лежачий полицейский» по улице Республики и по улице Карла Либкнехта (в сторону поселка Каолиновый) полностью соответствует ГОСТ Р 52605-2006.

«При промежуточном осмотре выполняемых работ по обустройству искусственных дорожных неровностей (ИДН) произведены замеры высоты. Высота ИДН не более семи см. Ширина не менее шести метров», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе администрации Кыштыма добавили, что при проезде установлено ограничение максимальной допустимой скорости движения 20 километров в час. При соблюдении скоростного режима транспортные средства преодолевают неровности без усилий и повреждений.

«Лежачий полицейский» в Кыштыме полностью соответствует ГОСТу
«Лежачий полицейский» в Кыштыме полностью соответствует ГОСТу
Фото:

