Около половины челябинцев собрались осенью подрабатывать

Порядка половины жителей Челябинской области, 42%, осенью хотят подрабатывать. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, еще 7% уже имеют несколько работ.
«Потребность в дополнительном заработке есть у 42% опрошенных жителей региона. В целом по России этот показатель — 47%. Другие 48,4% опрошенных южноуральцев пока не хотят искать подработку», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Чаще всего подработку ищут сотрудники сферы искусства и масс-медиа. В этой области 61% респондентов готовы трудоустроиться дополнительно. На втором месте оказались работники индустрии красоты и фитнеса: 60% опрошенных из этой категории также намерены искать доход плюсом к имеющемуся. Третью позицию заняли врачи и преподаватели, среди которых 58% настроены поднять финансовую устойчивость за счет другой работы. .
Интересно, что челябинцы меньше остальных уральцев заинтересованы в дополнительном заработке. Чаще всех о желании получить вторую работу в ходе проведенного опроса заявляли тюменцы.
