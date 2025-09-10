10 сентября 2025

Нападение молодых челябинцев на подростка привлекло внимание Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СКР поручил разобраться в инциденте
Глава СКР поручил разобраться в инциденте Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения группы несовершеннолетних на подростка в Челябинске. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«В Челябинске группа подростков совершила нападение на 16-летнего юношу. В результате происшествия пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По словам матери потерпевшего, подобные инциденты происходят не впервые», — сообщили в следкоме.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Константину Правосудову подготовить доклад о ходе следствия. Челябинские следователи инициировали уголовное дело по данному факту.

Ранее глава СКР потребовал доклад о челябинских подростках, которые издевались над аутистом и избили мальчика, заступившегося за него. Инцидент произошел 9 августа в переходе на площади Революции в Челябинске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения группы несовершеннолетних на подростка в Челябинске. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В Челябинске группа подростков совершила нападение на 16-летнего юношу. В результате происшествия пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По словам матери потерпевшего, подобные инциденты происходят не впервые», — сообщили в следкоме. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Константину Правосудову подготовить доклад о ходе следствия. Челябинские следователи инициировали уголовное дело по данному факту. Ранее глава СКР потребовал доклад о челябинских подростках, которые издевались над аутистом и избили мальчика, заступившегося за него. Инцидент произошел 9 августа в переходе на площади Революции в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...