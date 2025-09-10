Нападение молодых челябинцев на подростка привлекло внимание Бастрыкина

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения группы несовершеннолетних на подростка в Челябинске. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.
«В Челябинске группа подростков совершила нападение на 16-летнего юношу. В результате происшествия пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По словам матери потерпевшего, подобные инциденты происходят не впервые», — сообщили в следкоме.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Константину Правосудову подготовить доклад о ходе следствия. Челябинские следователи инициировали уголовное дело по данному факту.
Ранее глава СКР потребовал доклад о челябинских подростках, которые издевались над аутистом и избили мальчика, заступившегося за него. Инцидент произошел 9 августа в переходе на площади Революции в Челябинске.
