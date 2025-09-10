Мэрия Челябинска разрешила компании «ЧВЦМ-Ресурс» достроить склад на Валдайской. Компания, работающая в сфере обработки отходов и лома черных металлов, ранее победила в аукционе, предложив за объект 35,24 миллиона рублей. Об этом сообщается в распоряжении на сайте мэрии Челябинска.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (склад) в территориальной зоне производственно-складских объектов III класса опасности. Объект расположен по улице Валдайской, 13а в Калининском районе Челябинска», — сообщается на сайте.
Здание компания планирует реконструировать на площади 6 470 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка достигает 775 238 рублей.
Ранее администрация Челябинска сообщала, что в городе есть 56 участков, которые мэрия предоставила в аренду для завершения строительства. Когда срок договора истекает, такие недострои изымаются у собственников по решению суда для продажи на аукционе.
