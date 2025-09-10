10 сентября 2025

На северо-западе Челябинска ремонт дороги и отключение светофора вызвали коллапс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Пробка в Челябинске образовалась примерно в 7:30 утра
Пробка в Челябинске образовалась примерно в 7:30 утра

В Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского сегодня из-за повреждения электрического кабеля при ремонте дороги отключился светофор, что вызвало пробки и ДТП. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в час пик на участке работает регулировщик.

«На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского при работах по замене дорожного полотна был поврежден электрический кабель, в связи с чем произошло отключение светофора. Сотрудники ГАИ на этом участке осуществляют регулировочные действия в часы пиковых нагрузок», — отметили в ведомстве.

ГАИ направила информацию в Комитет дорожного хозяйства мэрии города. По наблюдениям корреспондентов URA.RU, опасная аварийная ситуация сохраняется уже около недели.

Дорожную ситуацию усугубило и частичное ограничение движения на параллельной улице Университетская набережная. Там до 16 сентября будут ремонтировать инженерные сети. И движение транспорта в сторону центра сейчас организовано по встречной полосе.


