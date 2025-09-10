В Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского сегодня из-за повреждения электрического кабеля при ремонте дороги отключился светофор, что вызвало пробки и ДТП. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в час пик на участке работает регулировщик.
«На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского при работах по замене дорожного полотна был поврежден электрический кабель, в связи с чем произошло отключение светофора. Сотрудники ГАИ на этом участке осуществляют регулировочные действия в часы пиковых нагрузок», — отметили в ведомстве.
ГАИ направила информацию в Комитет дорожного хозяйства мэрии города. По наблюдениям корреспондентов URA.RU, опасная аварийная ситуация сохраняется уже около недели.
Дорожную ситуацию усугубило и частичное ограничение движения на параллельной улице Университетская набережная. Там до 16 сентября будут ремонтировать инженерные сети. И движение транспорта в сторону центра сейчас организовано по встречной полосе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!