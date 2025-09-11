На последнем заседании седьмого созыва заксобрания Челябинской области спикер Олег Гербер, обращаясь к коллегам, подчеркнул, что с завершением последнего заседания полномочия депутатов не истекают. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Работа продолжается. Полномочия депутатов седьмого созыва истекают только в день первого заседания депутатов нового созыва. Расслабляться рано, коллеги», — подчеркнул Гербер, обращаясь к депутатам.
70-е заседание стало последним в работе седьмого созыва. По его завершении депутаты поделились мнением об итогах своей пятилетней работы.
«Эмоций очень много с завершением последнего заседания — и грустно, и радостно. За пять лет сделано очень много, очень много событий произошло. Губернатор пришел к нам, отметил заслуги, которые действительно были в этом созыве. Депутаты, я считаю, отработали прекрасно. Сегодняшнее заседание — можно сказать, завершающий аккорд, но мы рассмотрели и ряд вопросов, в том числе тех, которые помогут в работе депутатов нового созыва», — отметил спикер ЗСО Олег Гербер.
Первый зампред комитета по соцполитике Александр Журавлев подчеркнул, что все пять лет более 70 процентов бюджетных средств в регионе выделялись на социальную сферу. Это сотни миллиардов рублей.
«Уделялось внимание всем социальным направлениям — здравоохранению, образованию, социальной поддержке, трудовым отношениям. Поддерживались дети, инвалиды, сироты, и появилась новая категория — участники СВО и члены их семей. Практически каждое заседание комитета проводилось с тем, чтобы оказать максимальную социальную поддержку этой категории», — подчеркнул Журавлев.
Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле сообщил, что за пять лет провел 77 заседаний. Было принято 218 региональных законов которые прошли через решения комитета.
«Из этих законов 65 было принято по инициативе депутатов комитета. Комитет в начале исполнения полномочий занимался разработкой нормативных актов для поддержки бизнеса в период пандемии. Затем его работа была сориентирована на разработку нормативов для поддержки импортозамещения и достижения технологического суверенитета», — сказал Илле.
Председатель комитета по регламенту Василий Швецов подчеркнул, что за пять лет депутатам, как и всему обществу, пришлось столкнуться с новыми вызовами. Это и COVID, и СВО, и беспрецедентные санкции.
«Эти вызовы показали, что и общество, и депутатский корпус могут объединяться и принимать решения, которые именно в этот момент необходимы обществу. В этом созыве мы научились не только слушать, но и слышать друг друга, потому что только в дискуссии, только в обсуждении принимаются продуманные, взвешенные решения», — подчеркнул Швецов.
Выборы в состав восьмого созыва заксобрания Челябинской области состоятся с 12 по 14 сентября. По их итогам депутатский корпус претерпит значительные обновления.
