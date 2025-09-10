10 сентября 2025

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для содержания дорог в поселке Западный

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контракт на уборку улиц рассчитан до конца июня 2026 года
Контракт на уборку улиц рассчитан до конца июня 2026 года Фото:

Администрация Челябинска объявила тендер на содержание дорог в присоединенном недавно поселке Западный. Начальная цена закупки составляет почти 27,5 миллионов рублей, говорится в описании заявки. 

«Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Челябинска (участок дорожного содержания № 8 „Западный“) в 2025-2026 гг. Начальная цена — 27 454 200,00 рублей», — говорится в описании заявки на портале закупок. 

Срок действия контракта — с 16 октября 2025 года по 30 июня 2026 года. Общая протяженность составляет почти 11 километров. В перечень работ входит комплексное содержание дорог. Летом подрядчик обязан мыть проезжую часть и устранять повреждения. Зимой — убирать снег и обрабатывать противогололедными материалами. Подрядчик обязан следить за чистотой тротуаров, велодорожек и остановок. Победитель закупки определится 22 сентября. 

Два близлежащих к Челябинску поселка Западный и Пригородный (ранее Сосновского района — прим. URA.RU) присоединили 24 апреля 2025 года. За месяц до этого решение было единогласно принято на заседании городской думы. Далее инициативу направили в Законодательное собрание Челябинской области, где депутаты одобрили закон о статусе и границах Челябинского городского округа. 

Полномочия по управлению поселками Западным и Пригородным переданы администрации Центрального района. Руководителем нового территориального отдела в поселке Западный Челябинска позднее был назначен заместитель главы Центрального района Евгений Малеев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Челябинска объявила тендер на содержание дорог в присоединенном недавно поселке Западный. Начальная цена закупки составляет почти 27,5 миллионов рублей, говорится в описании заявки.  «Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Челябинска (участок дорожного содержания № 8 „Западный“) в 2025-2026 гг. Начальная цена — 27 454 200,00 рублей», — говорится в описании заявки на портале закупок.  Срок действия контракта — с 16 октября 2025 года по 30 июня 2026 года. Общая протяженность составляет почти 11 километров. В перечень работ входит  комплексное содержание дорог. Летом подрядчик обязан мыть проезжую часть и устранять повреждения. Зимой — убирать снег и обрабатывать противогололедными материалами. Подрядчик обязан следить за чистотой тротуаров, велодорожек и остановок. Победитель закупки определится 22 сентября.  Два близлежащих к Челябинску поселка Западный и Пригородный (ранее Сосновского района — прим. URA.RU) присоединили 24 апреля 2025 года. За месяц до этого решение было единогласно принято на заседании городской думы. Далее инициативу направили в Законодательное собрание Челябинской области, где депутаты одобрили закон о статусе и границах Челябинского городского округа.  Полномочия по управлению поселками Западным и Пригородным переданы администрации Центрального района. Руководителем нового территориального отдела в поселке Западный Челябинска позднее был назначен заместитель главы Центрального района Евгений Малеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...