Мэрия Челябинска ищет подрядчика для содержания дорог в поселке Западный

Администрация Челябинска объявила тендер на содержание дорог в присоединенном недавно поселке Западный. Начальная цена закупки составляет почти 27,5 миллионов рублей, говорится в описании заявки.
«Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Челябинска (участок дорожного содержания № 8 „Западный“) в 2025-2026 гг. Начальная цена — 27 454 200,00 рублей», — говорится в описании заявки на портале закупок.
Срок действия контракта — с 16 октября 2025 года по 30 июня 2026 года. Общая протяженность составляет почти 11 километров. В перечень работ входит комплексное содержание дорог. Летом подрядчик обязан мыть проезжую часть и устранять повреждения. Зимой — убирать снег и обрабатывать противогололедными материалами. Подрядчик обязан следить за чистотой тротуаров, велодорожек и остановок. Победитель закупки определится 22 сентября.
Два близлежащих к Челябинску поселка Западный и Пригородный (ранее Сосновского района — прим. URA.RU) присоединили 24 апреля 2025 года. За месяц до этого решение было единогласно принято на заседании городской думы. Далее инициативу направили в Законодательное собрание Челябинской области, где депутаты одобрили закон о статусе и границах Челябинского городского округа.
Полномочия по управлению поселками Западным и Пригородным переданы администрации Центрального района. Руководителем нового территориального отдела в поселке Западный Челябинска позднее был назначен заместитель главы Центрального района Евгений Малеев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!