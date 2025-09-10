10 сентября 2025

В Челябинской области в середине сентября зацвела земляника

Земляника зацвела в компании с опятами
В Челябинском национальном парке «Таганай» около Златоуста в середине сентября зацвела земляника лесная. Растение оказалось обмануто коротким сентябрьским теплом, сообщила пресс-служба нацпарка. 

«Обманутая кратким сентябрьским теплом, на Таганае зацвела земляника лесная. В августе часто бывают близкие к нулю температуры и окончание похолодания растения могут спутать с наступлением весны», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. 

Повторная вегетация имеет отрицательные последствия — на раскрытие цветков растение тратит силы, которые ему понадобятся будущей весной. Следовательно, к встрече весны оно придет ослабленным. «К счастью, это явление не носит массовый характер, а присуще только отдельным экземплярам», — добавили в нацпарке. 

В этом году весной земляника в Челябинской области зацвела в первых числах мая. Про это ранее сообщили жители Сосновского района в соцсети «ВКонтакте». 

