После публикации URA.RU в кранах домов челябинского поселка жижа стала родником

В поселке Черемушки Красноармейского района (Челябинская область) вода в кранах жителей стало чистой, как в роднике. По словам собеседницы URA.RU Тамары Бужуевой, теперь посельчане будут настаивать, чтобы им сделали перерасчет платы.
«Вода идет чистейшая. Такой раньше не было. До этого ровно месяц и 10 дней была такая жижа, что даже пол ей не мыли, иначе бы квартиры пропахли», — поделилась с URA.RU Бужуева.
Вода стала чистой уже на следующий день после публикации URA.RU. Как жителя объяснил начальник отдела инженерной инфраструктуры управления строительства и инженерной инфраструктуры района Александр Воропаев, коммунальщики пробурили новую скважину.
«Хотим, чтобы в присутствии жителей взяли анализы. Мы должны быть уверены, что вода чистая. И хлорировать обязательно», — подытожила собеседница URA.RU.
Жители радуются тому, что исчезла необходимость ходить в соседний поселок, чтобы помыться. Некоторые, не дожидаясь результата анализов, на воде из крана начали готовить пищу. Теперь настаивают, чтобы поставщик сделал полный перерасчет. Пока же коммунальщики сделали вскидку всего в 10%.
Грязная вода потекла из кранов 28 июля. После аварии коммунальная служба попыталась восстановить работу системы, но безуспешно. В результате жители столкнулись с жижей из кранов, имеющей запах и оставляющей осадок.
