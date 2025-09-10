10 сентября 2025

После публикации URA.RU в кранах домов челябинского поселка жижа стала родником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода стала чистой уже на следующий день после публикации URA.RU
Вода стала чистой уже на следующий день после публикации URA.RU Фото:

В поселке Черемушки Красноармейского района (Челябинская область) вода в кранах жителей стало чистой, как в роднике. По словам собеседницы URA.RU Тамары Бужуевой, теперь посельчане будут настаивать, чтобы им сделали перерасчет платы.

«Вода идет чистейшая. Такой раньше не было. До этого ровно месяц и 10 дней была такая жижа, что даже пол ей не мыли, иначе бы квартиры пропахли», — поделилась с URA.RU Бужуева.

Вода стала чистой уже на следующий день после публикации URA.RU. Как жителя объяснил начальник отдела инженерной инфраструктуры управления строительства и инженерной инфраструктуры района Александр Воропаев, коммунальщики пробурили новую скважину.

«Хотим, чтобы в присутствии жителей взяли анализы. Мы должны быть уверены, что вода чистая. И хлорировать обязательно», — подытожила собеседница URA.RU.

Жители радуются тому, что исчезла необходимость ходить в соседний поселок, чтобы помыться. Некоторые, не дожидаясь результата анализов, на воде из крана начали готовить пищу. Теперь настаивают, чтобы поставщик сделал полный перерасчет. Пока же коммунальщики сделали вскидку всего в 10%.

Грязная вода потекла из кранов 28 июля. После аварии коммунальная служба попыталась восстановить работу системы, но безуспешно. В результате жители столкнулись с жижей из кранов, имеющей запах и оставляющей осадок. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Черемушки Красноармейского района (Челябинская область) вода в кранах жителей стало чистой, как в роднике. По словам собеседницы URA.RU Тамары Бужуевой, теперь посельчане будут настаивать, чтобы им сделали перерасчет платы. «Вода идет чистейшая. Такой раньше не было. До этого ровно месяц и 10 дней была такая жижа, что даже пол ей не мыли, иначе бы квартиры пропахли», — поделилась с URA.RU Бужуева. Вода стала чистой уже на следующий день после публикации URA.RU. Как жителя объяснил начальник отдела инженерной инфраструктуры управления строительства и инженерной инфраструктуры района Александр Воропаев, коммунальщики пробурили новую скважину. «Хотим, чтобы в присутствии жителей взяли анализы. Мы должны быть уверены, что вода чистая. И хлорировать обязательно», — подытожила собеседница URA.RU. Жители радуются тому, что исчезла необходимость ходить в соседний поселок, чтобы помыться. Некоторые, не дожидаясь результата анализов, на воде из крана начали готовить пищу. Теперь настаивают, чтобы поставщик сделал полный перерасчет. Пока же коммунальщики сделали вскидку всего в 10%. Грязная вода потекла из кранов 28 июля. После аварии коммунальная служба попыталась восстановить работу системы, но безуспешно. В результате жители столкнулись с жижей из кранов, имеющей запах и оставляющей осадок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...