Челябинский «Трактор» получит от КХЛ более 157 млн рублей

Челябинский ХК «Трактор» по итогам прошлого сезона получит от КХЛ выплату в размере 157,2 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе лиги, сумма сформировалась из доходов от продаж телевизионных и беттинг-прав и целевого финансирования.
«Совет директоров КХЛ утвердил рекордную выплату клубам. Выплата по итогам сезона 2024/2025 составила 2 млрд 157 млн 098 тысяч 260 рублей с НДС. Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование», — сообщили URA.RU в пресс-службе КХЛ.
Наибольшую сумму по итогам сезона 2024/2025 получит «Локомотив» — 188 млн 781 тысяч 929 рублей с НДС. На втором месте ХК «Трактор» (157 млн 274 тысяч 443 рублей), на третьем — ХК «Салават Юлаев» (123 млн 998 тысяч 413 рублей).
Полученные выплаты клубам посоветовали направить на улучшение условий для игроков, закупку нового оборудования. Также можно модернизировать арены, продумать развлекательные мероприятия для зрителей.
