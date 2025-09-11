В челябинском парламенте решили, как будут снимать и назначать спикера

Новый регламент челябинского заксобрания начнет действовать после выборов
В заксобрании Челябинской области утвердили новый регламент, предусматривающий порядок снятия и назначения председателя регионального парламента. Постановление было принято на последнем заседании ЗСО в этом составе депутатов.

Решение об отставке спикера может приниматься как тайным, так и явным голосованием. Сам способ определят открытым голосованием — большинством голосов присутствующих на заседании депутатов.

«Мотивированное предложение группы депутатов об освобождении председателя ЗСО, либо первого зампредседателя ЗСО, либо зампреда ЗСО от должности или о прекращении осуществления депутатом полномочий на профессиональной (постоянной) основе оформляется в письменной форме, подписывается депутатами, выступившими инициаторами мотивированного предложения, и направляется председателю Законодательного Собрания», — следует из текста документа.

Спикер, в свою очередь, может предложить отрешить от должности своих замов, а также прекратить осуществление депутатом полномочий на профессиональной (постоянной) основе. Эти предложения также должны быть оформлены в письменном виде.

Вопрос об освобождении от должности или прекращении полномочий включается в повестку ближайшего заседания без обсуждения и голосования. При этом отставку никого из перечисленных нельзя будет инициировать раньше, чем они полгода отработают на своих постах.

