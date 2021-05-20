Онколог: в России стало больше больных раком среди молодежи

В России различные формы рака все чаще стали выявляться среди молодежи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Все чаще различные формы рака российские врачи стали выявлять у молодых людей. Такими наблюдениями в беседе с URA.RU поделился главный онколог Скандинавского центра здоровья, хирург, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков.

«Онкологические заболевания помолодели. То, что мне попадает в руки, то, что я вижу, это пока не катастрофа, но уже устоявшийся факт. У молодежи часто выявляется рак толстой кишки, легкого, молочной железы и онкологические заболевания кожи — это меланома и базальноклеточный рак. Раньше его (базальноклеточного рака) вообще не было», — подчеркнул Коржиков.

По мнению заслуженного врача РФ, рост онкологических заболеваний среди молодых связан, в первую очередь, с нарушениями правил поведения в жарких странах. «Российский организм, в основном, рассчитан на одно лето в году. У молодежи появилась возможность устраивать его себе два, три раза в год. При этом без соблюдения правил безопасности — как на солнышке себя вести, на пляже, в океане. Результатом этого является рост онкологических заболеваний, причем, достаточно серьезный», — отметил Коржиков.

Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, Society for Melanoma Research (по борьбе с меланомой), кандидат медицинских наук Андрей Пылев отметил в беседе с URA.RU, что по возрастным категориям количество заболевавших распределяется в равной степени. «Есть заболевание, которое чаще возникает у молодых людей, есть заболевание, которое чаще возникает у возрастных пациентов и эта пропорция примерно сохраняется», — подчеркнул он. Пылев добавил, что по-прежнему чаще всего у россиян, как и граждан других стран, диагностируется рак легкого и молочной железы. «По-прежнему, если мы говорим о наиболее частых заболеваниях, это рак легкого среди мужчин и молочной железы среди женщин. Эти два заболевания уже десятилетиями находятся в первых позициях и эти цифры сохраняются», — добавил Пылев.

Письменный запрос на тему роста случаев выявления различных форм рака среди молодежи был направлен в Минздрав РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее онкологи предупредили об опасности долгого нахождения на солнце. Особенно для людей со светлым типом кожи и с сильной пигментацией.