В главном университете ХМАО выбрали нового ректора

Новым ректором Югорского государственного университета (ЮГУ) стал Роман Кучин. За его назначение проголосовало 94% делегата конференции. Об этом URA. RU рассказали в пресс-службе ЮГУ.
«В Югорском государственном университете состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора вуза. По итогам голосования победу одержал Роман Кучин», — сказали в пресс-службе университета.
Его конкурентом на прошедшем голосовании был доцент Гуманитарного института североведения Эдуард Абрамов. «Максимально будем включены во все наши городские, региональные и федеральные повестки. Все вместе мы преодолеем любые преграды и качественно трансформируем Югорский университет на новый уровень», — пообещал Кучин.
Ранее URA.RU писало, что экс-ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Татьяна Карминская окончательно покидает университет. Тогда в пресс-службе ЮГУ подтвердили, что Карминская не прошла аттестацию Минобрнауки РФ.
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