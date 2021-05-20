20 мая 2021
19 мая 2021

В главном университете ХМАО выбрали нового ректора

© Служба новостей «URA.RU»
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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, хмао, югу, югорский государственный университет, югра
Новым ректором ЮГУ стал Роман Кучин Фото:

Новым ректором Югорского государственного университета (ЮГУ) стал Роман Кучин. За его назначение проголосовало 94% делегата конференции. Об этом URA. RU рассказали в пресс-службе ЮГУ.

«В Югорском государственном университете состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора вуза. По итогам голосования победу одержал Роман Кучин», — сказали в пресс-службе университета.

Его конкурентом на прошедшем голосовании был доцент Гуманитарного института североведения Эдуард Абрамов. «Максимально будем включены во все наши городские, региональные и федеральные повестки. Все вместе мы преодолеем любые преграды и качественно трансформируем Югорский университет на новый уровень», — пообещал Кучин.

Ранее URA.RU писало, что экс-ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Татьяна Карминская окончательно покидает университет. Тогда в пресс-службе ЮГУ подтвердили, что Карминская не прошла аттестацию Минобрнауки РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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