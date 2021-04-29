29 апреля 2021

Экс-ректор ЮГУ обвинила в своем уходе Министерство образования

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, образование, югу, югорский государственный университет, памятник платону и сократу
По словам Карминской, Минобрнауки проводит омолаживание ректорского состава Фото:

Экс-ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Татьяна Карминская покинула университет из-за политики Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом URA.RU рассказала сама Карминская.

«Министерство (науки и высшего образования РФ) приняло решение, что нужно омолаживать ректорский корпус. В аттестации было множество параметров, я не подошла по возрасту. К тому же мое видение развития университета отличается от видения команды, которая идет на выборы», — сказала Карминская.

Она добавила, что уже получила предложения от нескольких вузов, однако уточнять от каких — отказалась. Все они находятся за пределами ХМАО. «Много проектов, много желания реализовываться, но в округе оставаться не планирую», — заключила бывший ректор университета. В пресс-службу Минобрнауки РФ был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что экс-ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Татьяна Карминская окончательно покидает университет. Тогда в пресс-службе ЮГУ подтвердили, что Карминская не прошла аттестацию Минобрнауки РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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