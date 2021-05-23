Чемпион мира объяснил, зачем в Госдуме нужны спортсмены

Карпов считает, что спортсмены в Госдуме необходимы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортсмены необходимы в Государственной думе, так как они ответственно относятся к делу и умеют отстаивать свои позиции. Об этом заявил двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

«Давайте начнем с того, что спорт — это умение ответственно относиться к порученному делу, умение отстаивать свою позицию, быть независимым. Спортсмены играют очень активную роль в депутатской деятельности и многое делают. Я, например, вел закон по твердым бытовым отходам, закон по утилизации покрышек», — заявил Карпов в разговоре с RT. Он отметил, что ему удалось добиться решения запретить все полигоны на берегу Черного моря и защитить его экологию.

Также, по словам Карпова, по его предложению начали открывать общественные приемные на экологически опасных предприятиях, в том числе в Тюмени. Карпов заявил, что в этом городе ведется уникальная экологическая программа, которой еще не было в РФ.

Ранее сообщалось, что Анатолий Карпов намерен пройти в 2021 году в федеральный парламент от Тюменской области. 6 апреля парламентарий подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Карпов войдет в региональную часть федерального списка ЕР.