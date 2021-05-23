В МИД РФ высказались о вводе российских войск в Донбасс

Россия не собирается подключаться к войне в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Предположения о подключении российских военных к конфликту на Украине являются частью дезинформационной компании Киева и Запада. Об этом заявил Замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Эти так называемые предположения являются частью дезинформационной кампании Киева и его западных кураторов. Ее цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений. Другие задачи — создать еще один предлог для ускоренного принятия Украины в НАТО. Очередным поводом для такой новой кампании, которую мы наблюдали в апреле, стали плановые учения российских Вооруженных сил, которые проводятся каждый год, завершая зимне-весенний период боевой подготовки», — рассказал он «Известиям». По слова Руденко учения проходят на территории РФ в значительном удалении от Донбасса.

Руденко также отметил, что реальная эскалация происходит на самой Украине. На ее территории США при активной поддержке союзников по НАТО наращивают военную активность, снабжают украинскую армию летальными вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку. Он отметил, что в 2021 году на Украине планируется провести семь совместных военных учений со странами НАТО.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, пишет RT. При этом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за отвод русских войск от границы не Москву, а своих западных партнеров, передает « Царьград ». Как высказался Шойгу, РФ была вынуждена наращивать боевую мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку в ряде стран.