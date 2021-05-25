25 мая 2021
24 мая 2021
22 мая 2021

Житель ХМАО бросил 100 тысяч рублей в полицейского. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, рейд, дпс
Житель Пыть-Яха попытался откупиться от полицейского Фото:

В Пыть-Яхе местный житель бросил 100 тысяч рублей в машине ДПС, чтобы избежать наказания за оскорбление полицейского. Мужчина попытался пьяным сесть за руль автомобиля, однако был остановлен инспектором ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Полицейский пригласил мужчину в патрульный автомобиль для проведения беседы, однако мужчина ответил отказом и грубой нецензурной бранью, кроме того стал проявлять агрессию. Позже нарушитель все же сел в патрульный автомобиль и, с целью избежания уголовного наказания, бросил на панель приборов 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

После этого мужчина был доставлен в отдел полиции, где отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении задержанного следственный комитет ХМАО возбудило уголовное дело по факту оскорбления сотрудника полиции. Также за попытку дачи взятки следственными органами проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пьяный бортпроводник «Победы» пытался дать взятку врачу. Пьяный бортпроводник авиакомпании «Победа» пытался дать взятку врачу для того, чтобы быть допущенным на рейс Сургут — Махачкала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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