Житель Пыть-Яха попытался откупиться от полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пыть-Яхе местный житель бросил 100 тысяч рублей в машине ДПС, чтобы избежать наказания за оскорбление полицейского. Мужчина попытался пьяным сесть за руль автомобиля, однако был остановлен инспектором ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Полицейский пригласил мужчину в патрульный автомобиль для проведения беседы, однако мужчина ответил отказом и грубой нецензурной бранью, кроме того стал проявлять агрессию. Позже нарушитель все же сел в патрульный автомобиль и, с целью избежания уголовного наказания, бросил на панель приборов 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

После этого мужчина был доставлен в отдел полиции, где отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении задержанного следственный комитет ХМАО возбудило уголовное дело по факту оскорбления сотрудника полиции. Также за попытку дачи взятки следственными органами проводится проверка.

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