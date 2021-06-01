Из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали склад Ozon

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рано утром в Екатеринбурге на улице Кольцовский тракт начался пожар. Причина — возгорание строительных лесов. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Горят строительные леса на стройке, вплотную прилегающей к складу Ozon. Сработала пожарная сигнализация, охрана развернула пожарные рукава и вызвала спасателей. Всех сотрудников (100 человек) эвакуировали», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, дополняет « Царьград» .