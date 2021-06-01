01 июня 2021
31 мая 2021

Из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали склад Ozon

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, пламя, огонь, огнеборец
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров Фото:

Рано утром в Екатеринбурге на улице Кольцовский тракт начался пожар. Причина — возгорание строительных лесов. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Горят строительные леса на стройке, вплотную прилегающей к складу Ozon. Сработала пожарная сигнализация, охрана развернула пожарные рукава и вызвала спасателей. Всех сотрудников (100 человек) эвакуировали», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, дополняет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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