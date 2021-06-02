Жителей поселка под Пермью лишают единственной школы

Жители Фермы обратились к главе Пермского района из-за закрытия школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Ферма Пермского района начали сбор подписей против планируемого закрытия единственной школы, в которой обучается 878 школьников. Об этом сообщается в группе Двуреченского сельского поселения поселения во «ВКонтакте», где опубликовано официальное обращение к главе Пермского района Владимиру Цветову.

«Уважаемый Владимир Юрьевич, жители обеспокоены ликвидацией МАОУ „Конзаводская средняя школа имени Блюхера“ в поселке Ферма. В случае закрытия школы поселок останется без единственного учебного заведения», — говорится в обращении. Пермяки отмечают, что после закрытия школы ученикам придется ездить в соседний поселок Горный. Сейчас там строится новое образовательное заведение на 825 мест.

По словам жителей, последние годы оба населенных пункта интенсивно развиваются. Сейчас в Горном достраивают дома обанкротившегося «Треста 14», которые рассчитаны на 1000 жильцов. «Из этого следует, что в ближайшее время возникнет дефицит мест в учебном заведении», — пишут пермяки.

URA.RU обратилось за комментариями в администрации Двуреченского поселения и Пермского района. К моменту опубликования новости ответов не было.

Ранее стало известно о закрытии школы в Октябрьском городском округе, чьи жители также обратились к мэру. Глава округа Георгий Поезжаев подтвердил планы по ликвидации учебного заведения. Он отметил, что здание школы будет выставлено на торги.