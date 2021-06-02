Свердловская оппозиционерка опубликовала фото в стиле «ню»

Алена Смышляева прославилась во время противостояния в сквере-у-драмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Кандидат в свердловское заксобрание от партии «Яблоко» Алена Электра Падера Смышляева удивила подписчиков эпатажным фото в соцсети Facebook. Она сфотографировалась полностью обнаженной в ванне.

«Утренняя ванна. Простите, брови забыла причесать», — прокомментировала снимок оппозиционерка. Пользователи соцсети оценили форму груди и смелость Смышляевой. «Молодец! А остальные россиянки будут постить только котиков, собачек, цветы и работу или спортивные достижения», — написал пользователь Сергей Денисов. Однако нашлись и те, кто посчитал, что подобные фото постить некорректно.

Алена Смышляева прославилась тем, что сломала забор и залезла на дерево во время конфликта вокруг несостоявшегося строительства храма святой Екатерины в сквере у екатеринбургского Театра Драмы. С дерева ее снимали охранники объекта.

Ранее участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, несколько раз пытавшаяся получить депутатский мандат, также публиковала эротические фото, сделанные для журнала MAXIM. Однако позже она сменила образ на более консервативный.

Алена Смышляева/Facebook