Онколог раскрыл, как одежда может спровоцировать рак

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Некоторые элементы одежды могут вызывать также зуд и аллергию Фото:

Некоторая одежда может содержать химические элементы, которые вызывают зуд, аллергию и предраковые состояния. Об этом предупредил врач-онколог Михаил Мяснянкин.

«Всегда и во все времена онкологическое научное сообщество волновали вопросы профилактики рака, а также вопросы снижения факторов риска. Особое внимание уделяется в настоящий момент такому фактору риска, как одежда. Действительно, одежда может содержать химические вещества, которые могут влиять на кожные покровы и вызвать не только аллергические изменения кожных покровов и дерматиты, но и предраковые состояния», — приводит «Пятый канал» слова онколога.

Мяснянкин подчеркнул, что одежда должна проходить клинические исследования для исключения онконастороженности. Поэтому при выборе одежды и аксессуаров следует смотреть, где она была произведена и изучить сопутствующую документацию.

Ранее главный онколог Скандинавского центра здоровья Андрей Коржиков сообщал, что в России стало больше больных раком среди молодежи. Самая распространенная онкология у российских женщин — опухоль молочной железы у женщин, у мужчин чаще всего диагностируют рак предстательной железы, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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