Онколог раскрыл, как одежда может спровоцировать рак

Некоторые элементы одежды могут вызывать также зуд и аллергию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторая одежда может содержать химические элементы, которые вызывают зуд, аллергию и предраковые состояния. Об этом предупредил врач-онколог Михаил Мяснянкин.

«Всегда и во все времена онкологическое научное сообщество волновали вопросы профилактики рака, а также вопросы снижения факторов риска. Особое внимание уделяется в настоящий момент такому фактору риска, как одежда. Действительно, одежда может содержать химические вещества, которые могут влиять на кожные покровы и вызвать не только аллергические изменения кожных покровов и дерматиты, но и предраковые состояния», — приводит «Пятый канал» слова онколога.

Мяснянкин подчеркнул, что одежда должна проходить клинические исследования для исключения онконастороженности. Поэтому при выборе одежды и аксессуаров следует смотреть, где она была произведена и изучить сопутствующую документацию.

Ранее главный онколог Скандинавского центра здоровья Андрей Коржиков сообщал, что в России стало больше больных раком среди молодежи. Самая распространенная онкология у российских женщин — опухоль молочной железы у женщин, у мужчин чаще всего диагностируют рак предстательной железы, пишет « Федеральное агентство новостей ».