Источник: где пермская оппозиция возьмет деньги на выборы

Средства на выборы пермяки ждут из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Пермская парламентская оппозиция будет финансировать предстоящую избирательную кампанию за счет федеральных партийных структур. Источник URA.RU, близкий к партиям, пояснил, что в этом году пермяки будут лишены каких-либо теневых спонсорских денег.

«В этом году федеральному руководству КПРФ и „Справедливой России“ придется практически полностью спонсировать кампании пермских отделений. У местных не будет никаких дополнительных средств», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в 2016 году кампании якобы негласно спонсировал депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Скриванов. «В этом году Скриванов точно этого делать не будет», — добавил инсайдер.

«Я являюсь членом партии „Единая Россия“. Не спонсирую и не собираюсь спонсировать никакие другие партии или политические объединения», — сказал URA.RU Скриванов. Также финансовую поддержку отрицают и в партиях.

В беседе с корреспондентом URA.RU лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова подтвердила информацию о том, что основные средства на кампанию отделение получит из федерального центра. Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова про свою партию сказала, что данная информация не соответствует действительности. «Хотя из федерального центра помощь тоже будет», — уточнила она.

Источник, близкий к администрации губернатора Пермского края, пояснил URA.RU, что краевые власти не намерены каким-либо образом помогать системной оппозиции. «Препятствий тоже чинить никто не будет. В остальном — пусть сами разбираются», — уточнил он. В пресс-службе краевой администрации от комментариев на данную тему воздержались.

Пермяки 19 сентября 2021 года будут выбирать депутатов гордумы Перми, законодательного собрания Пермского края и Государственной Думы России. Крайизбирком фактически уже дал старт предвыборной кампании, определив основные правила ее ведения.