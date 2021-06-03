Пермский избирком прописал правила избрания для будущих депутатов

19 сентября пермяки будут выбирать депутатов Госдумы, заксобрания края и гордумы Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Определены правила приема документов от будущих пермских кандидатов в депутаты Государственной думы и краевого заксобрания, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии. Также утвержден порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней на соответствующих выборах.

«Избирательная комиссия Пермского края приняла более 30 решений, касающихся порядка проведения предстоящих избирательных кампаний», — рассказали URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. Фактически, теперь будущие кандидаты получают возможность заранее начать подготовку документов для последующего выдвижения в Госдуму и заксобрание Пермского края.

Например, будущие кандидаты в депутаты Госдумы смогут подать документы для выдвижения в избирательную комиссию после опубликования решения (ожидается в конце июня) о проведении выборов ежедневно с 9 до 18 часов, а в выходные и праздничные дни — с 10 до 17 часов. При этом специальные избирательные счета кандидаты должны будут открывать в соответствующих отделениях Сбербанка, расположенных в непосредственной близости к окружным комиссиям.

Выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября. Пермяки в единый день голосования также будут выбирать депутатов законодательного собрания Пермского края и гордумы Перми.