03 июня 2021
02 июня 2021

Пермский избирком прописал правила избрания для будущих депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, выборы, урна для голосования
19 сентября пермяки будут выбирать депутатов Госдумы, заксобрания края и гордумы Перми Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Определены правила приема документов от будущих пермских кандидатов в депутаты Государственной думы и краевого заксобрания, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии. Также утвержден порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней на соответствующих выборах.

«Избирательная комиссия Пермского края приняла более 30 решений, касающихся порядка проведения предстоящих избирательных кампаний», — рассказали URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. Фактически, теперь будущие кандидаты получают возможность заранее начать подготовку документов для последующего выдвижения в Госдуму и заксобрание Пермского края.

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Например, будущие кандидаты в депутаты Госдумы смогут подать документы для выдвижения в избирательную комиссию после опубликования решения (ожидается в конце июня) о проведении выборов ежедневно с 9 до 18 часов, а в выходные и праздничные дни — с 10 до 17 часов. При этом специальные избирательные счета кандидаты должны будут открывать в соответствующих отделениях Сбербанка, расположенных в непосредственной близости к окружным комиссиям.

Выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября. Пермяки в единый день голосования также будут выбирать депутатов законодательного собрания Пермского края и гордумы Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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