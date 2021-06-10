Валя Карнавал отправила подарок Ларисе Долиной

Лариса Долина поругалась с Валей Карнавал на youtube-шоу «Музыкалити» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

TikTok-блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) подарила певице Ларисе Долиной укулеле, расписанную ромашками. Ранее между ними произошел конфликт на youtube-шоу «Музыкалити».

В эфире радиостанции «Новое радио» Карнавал представила свою новую песню «Ромашки». В честь премьеры 19-летняя девушка подготовила расписные укулеле ведущим радио. «Я подготовила такие подарочки всем людям, которые за это время были как-то связаны со мной. Ларисе Долиной, Виктору Дробышу, Иосифу Пригожину», — заявила Карнавал.

Ранее блогер поругалась с певицей Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина «Музыкалити», напоминают «Дни.ру». Артистка поставила под сомнение вокальные способности Карнавал, на что девушка заявила, что старому поколению артистов нужно смириться с приходом новых звезд. После скандала музыкальный критик Сергей Соседов назвал Карнавал «курицей». Позже дочь Долиной призналась, что осталась в восторге от скандального выпуска «Музыкалити», передает телеканал 360.