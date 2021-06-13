В ХМАО горит лес в четырех районах

На сегодняшний день в регионе действует 7 лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за жары в ХМАО увеличилось количество лесных пожаров. На сегодняшний день действуют семь возгораний в Кондинском, Самаровском, Советском и Сургутском лесничествах. Общая площадь составляет 329,5 гектара. Об этом рассказали в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«На территории автономного округа действует семь лесных пожаров на территории Кондинского, Самаровского, Советского и Сургутского лесничеств. Возгорания не представляют угрозы населенным пунктам и экономическим объектам, находятся под контролем базы авиационной и наземной охраны лесов. В их тушении задействованы 178 работников, 5 единиц специализированной техники и 4 вертолета Ми-8», — уточняет ведомство.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах ХМАО зарегистрировано 95 лесных пожаров общей площадью 3834,37 гектара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни наибольшая вероятность возникновения пожаров четвертого класса ожидается в Ханты-Мансийске, Алтае, Салыме, Нефтеюганске, Сургуте, Нижнесортымском, Юильске, Казыме, Сосьве, Воньегане, Шаиме, Кондинском. Пятый класс пожароопасности прогнозируется в Березовском и Кондинском районах.

Ранее URA.RU писало, что из-за угрозы лесных пожаров в ХМАО ввели ограничения. Согласно прогнозу погоды, в течение недели в округе будет жаркая погода и без осадков.