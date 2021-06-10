Из-за угрозы лесных пожаров в ХМАО ввели ограничения

На выходных прогнозируется теплая погода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В некоторых муниципальных образованиях ХМАО главы ввели на своей территории особый противопожарный режим. Согласно прогнозу погоды в течение недели будет жаркая погода и без осадков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«На территориях Мегион, Радужный, Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Югорск, Советский и Березовский районы с 11 по 16 июня введен особый противопожарный режим. На выходные прогнозируется теплая погода, поэтому классы пожарной опасности, скорее всего, будут повышаться», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Решение о вводе особого противопожарного режима принимают главы муниципалитетов в зависимости от обстановки. Это необходимо, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности, добавили в региональном МЧС. На этот период запрещено посещать леса и разводить костры.

Ранее URA.RU писало, что синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров в ХМАО. Также агентство сообщало, что в прошлом году в ХМАО был объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе. На тот момент их площадь достигла размеров Гибралтара.