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Небо над Челябинском заволокло дымом: горит склад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Челябинск, дым, пожар
Дым пожаров становится визитной карточкой Челябинска (фото из архива) Фото:

В полдень 15 июня в небо над Челябинском поднялись густые облака черного дыма. Они видны из разных районов города, передает корреспондент URA.RU.

«По предварительной информации, горят склады в районе ЧГРЭС. Сейчас уточняются данных о характере возгорания и его масштабах. На место выехали пожарные и сотрудники экстренных служб», — сообщили URA.RU источники в силовых структурах. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области не ответили на звонки корреспондентов агентства.

На совещании в мэрии Челябинска 15 июня прозвучала информация, что в городе установлена четвертая степень пожароопасности. За неделю в Челябинске произошло 905 пожаров, что выше обычного уровня в 10-12 раз. Только в субботу, 12 мая, произошел 151 пожар. Основной причиной является возгорание тополиного пуха.

Жирный черный дым виден за километры от источника возгорания
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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