Ургант заявил, что от прививочной кампании зависит то, как будет выглядеть Россия будущего Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» пошутил над введением обязательной вакцинации в Москве и других регионах России. Он заявил, что от прививочной кампании зависит то, как будет выглядеть Россия будущего.

«[При введении обязательной вакцинации] речь идет о людях, работающих в банках, в торговле, на почте, в салонах красоты, фитнес-клубах, общепите, образовательной сфере, на транспорте и в сфере ЖКХ. И вот вам, друзья, Россия будущего, в которой выживут только фитнес-тренеры, парикмахеры, водители автобусов и почтальоны. И ответьте сами себе на вопрос — вы хотите, чтобы эти люди ездили на ваших машинах и спали с вашими женами? Тогда ни в коем случае не прививайтесь», — заявил Ургант. Однако позже он на полном серьезе призвал россиян поставить прививку от коронавируса.

Ранее URA.RU писало, что в Москве и Московской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Также к ним присоединилась и Сахалинская область. Вакцинироваться должны более половины работающего населения в ряде сфер. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса регионы принимают самостоятельно.