МУГИСО обратилось за разрывом договора в арбитражный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловскую областную общественную организацию инвалидов войны в Афганистане выселяют из главного офиса. Как рассказали URA.RU представители ветеранского движения, договор об аренде помещений с МУГИСО истекал в феврале 2021 года. Однако в министерстве приняли решение не продлевать соглашение, подав документы на расторжение в арбитражный суд.

«Афганцы опасаются, что власти хотят отобрать отремонтированные помещения и либо сдать в коммерческую аренду, либо сдать за деньги этой же организации. Хотя по закону предусмотрена передача имущества региона в безвозмездное пользование таким организациям», — рассказывают в пресс-службе ветеранского движения.

На данное дело, которое ветераны надеются решить мировым соглашением, обратили внимание во время заседания заксобрания Свердловской области. Депутат Андрей Гориславцев рассказал губернатору Евгению Куйвашеву о сложившейся ситуации между организацией и МУГИСО.

Глава региона, в свою очередь, пообещал, что разберется в данном деле и окажет всю необходимую помощь ветеранам Афганистана. «Если в деле есть то, о чем вы говорите, значит, помещения будут возвращены. Даже не сомневайтесь», — заявил Евгений Куйвашев.

В разговоре с URA.RU Гориславцев отметил, что в данной ситуации речь идет о людях, которые в результате военных действий получили тяжелые ранения. Те помещения, из-за которых начался судебный конфликт, организация отремонтировала за собственные средства, а также дала возможность работать ветеранам Афганистана, которых в Свердловской области более трех тысяч.

«Речь идет о солдатах и офицерах, которые по приказу Родины пошли защищать ее и получили ранения. Им десять лет назад выделили помещения, где они работают и получают деньги. И вот чиновники обратились в суд, чтобы спорить с инвалидами. Все ссылаются на кого-то, но никто не хочет решать вопрос. Поэтому я предложил губернатору разобраться с этим. Если этого не сделать, то все подарки ветеранам, которых остались единицы, и громкие слова на 9 Мая — просто лицемерие. Нужно помогать всем ветеранам», — говорит Андрей Гориславцев.

Сам депутат тоже является ветераном боевых действий — он служил в Чечне. У Гориславцева и главы ветеранской организации Василия Стародубова был один командир — Игорь Гудков. По словам парламентария, помощь «афганцем» — его долг и обязанность.