Вильфанд рассказал, когда в Свердловскую область вернется тепло

После жары на Урал пришло похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Наступившая в Свердловской области прохлада сменится потеплением после 24 июня. Об этом URA.RU заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода в регионе могла быть гораздо хуже, если бы не летнее солнцестояние.

«Теплеть в области начнет с 24 июня. На самом деле свердловчанам еще повезло. Северные и северо-восточные ветры, которые сейчас дуют над регионом — это, конечно, не шутка. Но именно сейчас период летнего солнцестояния, когда солнце более всего насыщено энергией и компенсирует похолодание. Будь такие ветры в мае или августе — температура бы была намного ниже», — заявил Вильфанд.

Ранее метеорологи раскрыли, какая погода ждет россиян в июле. На территории страны, в том числе и на Урале, будет тепло и даже жарко.