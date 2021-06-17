17 июня 2021

Вильфанд рассказал, когда в Свердловскую область вернется тепло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
После жары на Урал пришло похолодание Фото:

Наступившая в Свердловской области прохлада сменится потеплением после 24 июня. Об этом URA.RU заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода в регионе могла быть гораздо хуже, если бы не летнее солнцестояние.

«Теплеть в области начнет с 24 июня. На самом деле свердловчанам еще повезло. Северные и северо-восточные ветры, которые сейчас дуют над регионом — это, конечно, не шутка. Но именно сейчас период летнего солнцестояния, когда солнце более всего насыщено энергией и компенсирует похолодание. Будь такие ветры в мае или августе — температура бы была намного ниже», — заявил Вильфанд.

Ранее метеорологи раскрыли, какая погода ждет россиян в июле. На территории страны, в том числе и на Урале, будет тепло и даже жарко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...