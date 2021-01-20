У ФАС появились претензии к главе «Почты России» в ХМАО

Заключенные контракты «Почты России» в ХМАО проверят антимонопольщики и полицейские Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Главу югорского отделения «Почты России» Василия Денисова подозревают в нарушении антимонопольного законодательства при заключении контрактов на доставку корреспонденции. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Весной 2020 года Денисов заключил контракт с „Северречфлотом“ на доставку корреспонденции водным транспортом. Причем сделал это без проведения торгов. Хотя у „Почты России“ есть несколько своих катеров, да и были другие игроки на рынке, которые могли бы заниматься перевозкой. Это привлекло внимание югорского УФАС, проверку проводила и отдел ОБЭП полиции Ханты-Мансийска. Они вынесли отказ в возбуждении уголовного дела, но прокуратура вернула его на дополнительное расследование», — сообщил инсайдер.

В УФАС ХМАО журналисту агентства заявили, что усматривают признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях руководства югорского отделения «Почты России», но проверка еще продолжается. Сам Денисов отказался от комментариев. В полицию ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В приемной «Северречфлота» не ответили на звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор «Почты России» в ХМАО Сергей Запорожин был задержан за получение взятки у подчиненного. Он требовал отдавать ему часть ежемесячной премии.