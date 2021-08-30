Экс-депутат Рады назвал «подходящий момент» для возврата Крыма

Бывший депутат Верховной Рады Украины Степан Хмара заявил, что подходящий момент для захвата Крыма силой наступит, когда Киев денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива. По словам политика, в таком случае Россия «ослабнет».
«[Договор] немедленно нужно отменять. Это будет шаг к возвращению наших территорий», — сказал Хмара в эфире украинского «Четвертого канала».
Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Статус внутренних вод исключает возможность захода иностранных военных кораблей без согласия стран, которым они принадлежат.
Ранее Украина разделила с Россией квоты на ловлю рыбы в Азовском море. Соответствующий документ был разработан для того, чтобы украинские рыбаки могли осуществлять вылов водных биоресурсов в рамках правового поля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с доступом к Азовскому морю и Керченскому проливу неразрешимой, пишет RT. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать безопасность в Черном море мировым приоритетом, сообщает телеканал 360.
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