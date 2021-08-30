Сургутским школьникам, провалившим ОГЭ, дали последний шанс

Сдать экзамен они смогут в первых числах сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутским девятиклассникам, провалившим летом ОГЭ по математике, будет предоставлена еще одна возможность пересдать экзамен в начале сентября. Об этом сообщила директор департамента образования городской администрации Ирина Замятина, передает корреспондент URA.RU.

«Они будут сдавать в сентябрьские сроки. Буквально в первых числах сентября для них будут организованы пункты проведения ОГЭ. Схема абсолютно также сохраняется. Это точно такие же контрольно-измерительные материалы. Это точно также система видеонаблюдения. Следует отметить, что дети не определены ни в 10 класс, ни в колледж. Это дети, которые будут находиться до 20 сентября в состоянии неопределенности», — прокомментировала Замятина.

Она также уточнила, что в течение лета с девятиклассниками проводились индивидуальные занятия для того, чтобы они могли подготовиться к сдаче ОГЭ по математике. Речь идет о нескольких сотнях школьников. Они пока не переведены в десятые классы и не могут ходить на занятия. Те ученики, которые вновь провалят экзамен, пойдут на пересдачу уже следующей весной. «Будет на протяжении всего года обучение, консультации в очном формате. Школьники будут готовиться к новому этапу сдачи, возможно для них появится шанс пересдать ОГЭ в досрочный период», — добавила чиновница.

Ранее URA.RU сообщало, что четверть югорских девятиклассников провалили итоговый экзамен по математике. Затем часть школьников планировала опротестовать результаты ОГЭ.