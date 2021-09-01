01 сентября 2021

Зеленский попросил США о помощи на Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, трамп дональд, зеленский владимир
По словам президента Украины, США обдумают предложение по Донбассу Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом предложил несколько форматов привлечения США к урегулированию конфликта на Донбассе. О содержании разговора сообщил украинский лидер.

«Говорили о Донбассе. Я предлагал форматы имплементации представителей США на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта, войны в Донбассе», — сказал Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина-24».

Как отметил Зеленский, США обдумают это предложение. По словам президента, до начала переговоров они не проговаривали эту тему с Байденом.

Также в ходе переговоров Зеленский попросил Байдена вернуть «пленных» украинцев из России. По его словам, эти люди не по своей воле находятся на территории Донбасса и Крыма. Как отмечает RT, переговоры президентов продлились более двух часов. Эту встречу прокомментировал лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский, пишет «Царьград». По словам политика, «Украина останется разоренной».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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