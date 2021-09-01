Зеленский попросил Байдена вернуть «пленных» украинцев из России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена помочь освободить 450 «пленных украинцев». По его словам, эти люди якобы находятся не по своей воле на территории Донбасса и России, в том числе в Крыму.
«Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», — передает его слова ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности страны. Среди приоритетных мер: противостояние России и возвращение Крыма. Политолог, член центрального совета «Справедливой России — За правду», экс-член экспертного совета партии Захара Прилепина «За правду» Николай Стариков заявил, что сейчас между Россией и Украиной идет информационная война, но она может перерасти в реальную.
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