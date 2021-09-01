01 сентября 2021

Зеленский попросил Байдена вернуть «пленных» украинцев из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что Россия удерживает 450 украинцев Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена помочь освободить 450 «пленных украинцев». По его словам, эти люди якобы находятся не по своей воле на территории Донбасса и России, в том числе в Крыму.

«Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», — передает его слова ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности страны. Среди приоритетных мер: противостояние России и возвращение Крыма. Политолог, член центрального совета «Справедливой России — За правду», экс-член экспертного совета партии Захара Прилепина «За правду» Николай Стариков заявил, что сейчас между Россией и Украиной идет информационная война, но она может перерасти в реальную.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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